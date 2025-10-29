Vance | il soldato dell’IDF è stato ucciso da Hamas o da qualcun altro…

Torna in vigore il cessate il fuoco a Gaza dopo la fiammata israeliana, innescata dalla morte violenta di un soldato dell’IDF. Le bombe di Tel Aviv hanno provocato 100 morti, 35 bambini. Risposta più che sproporzionata, anche fosse vera la versione israeliana su un’asserita responsabilità di Hamas. Ma diritto e proporzionalità non appartengono al genocidio in corso. Abbiamo messo in dubbio la versione israeliana non tanto perché Hamas ha dichiarato di non aver nulla a che fare con l’accaduto, quanto per altri motivi. Il primo è che Israele nel corso del genocidio ha distorto la realtà in un modo così parossistico che è diventata del tutto inaffidabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

