Van der Sande e le ossessioni nascoste dei ciclisti | A cena fuori con il cibo da casa già pesato

L'occasione per raccontare realmente cosa ci sia dietro alle prestazioni sempre più performanti del ciclismo moderno, è arrivata annunciando il proprio ritiro dal professionismo. Tosh Van der Sande, onesto gregario di tanti campioni per 14 anni, ha appeso la bici al chiodo, evidenziando il lato oscuro che solo pochi conoscono: "Vedo i giovani ossessionati dai dati. Oggi ti controllano in tutto e ti inquinano la mente. Impressionante come tutti siano più forti. Ma ciò ha un prezzo.". 🔗 Leggi su Fanpage.it