Vampire | The Masquerade – Bloodhunt chiude definitivamente i battenti
La notizia è ora ufficiale: Sharkmob ha annunciato la chiusura definitiva dei server di Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, il battle royale free-to-play ambientato nel cupo universo di Vampire: The Masquerade. Il gioco, disponibile su PC (Steam) e PlayStation 5, cesserà ogni attività il 28 aprile 2026, data in cui verranno disattivati definitivamente i server online e rimosso ogni accesso al titolo. Lanciato inizialmente in Accesso Anticipato il 7 settembre 2021, Bloodhunt aveva fatto il suo debutto ufficiale il 27 aprile 2022, riscuotendo inizialmente un discreto successo grazie alla sua combinazione di azione frenetica e ambientazione dark-gotica ispirata alla saga tabletop di World of Darkness. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
