Il corroborante 3-0 contro Monza ha sicuramente disteso gli animi in casa gialloblù, il rinnovo fino al 2028 di coach Alberto Giuliani ha messo dei piloni sul futuro della squadra, ora sta ad Anzani e soci riprendere il cammino col proprio fagotto di esperienza in spalla e la carica mostrata nelle prime due uscite per affrontare stasera un’avversaria che sicuramente sarà più tosta rispetto alle prime due. La Gas Sales Piacenza ha perso con Verona alla prima giornata ma recuperando Mandiraci, ha domato quell’Allianz Milano contro cui i gialloblù invece avevano ceduto due terzi della posta all’esordio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valsa Group a Piacenza. E ora il gioco si fa duro