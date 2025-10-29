Valsa Group a Piacenza E ora il gioco si fa duro
Il corroborante 3-0 contro Monza ha sicuramente disteso gli animi in casa gialloblù, il rinnovo fino al 2028 di coach Alberto Giuliani ha messo dei piloni sul futuro della squadra, ora sta ad Anzani e soci riprendere il cammino col proprio fagotto di esperienza in spalla e la carica mostrata nelle prime due uscite per affrontare stasera un'avversaria che sicuramente sarà più tosta rispetto alle prime due. La Gas Sales Piacenza ha perso con Verona alla prima giornata ma recuperando Mandiraci, ha domato quell'Allianz Milano contro cui i gialloblù invece avevano ceduto due terzi della posta all'esordio.
Valsa Group a Piacenza. E ora il gioco si fa duro - Volley SuperLega I gialli di Giuliani chiamati a una grande prestazione
Al Palabanca il derby emiliano del volley: Gas Sales sfida Valsa Group Modena - Per la terza giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza domani, mercoledì 29 ottobre alle ore 20.
Valsa Group, c'è Taranto: "Vogliamo vittoria e playoff" - Volley Superlega Gialli in campo domani per centrare matematicamente l'obiettivo "Determinati, dobbiamo fare punti.