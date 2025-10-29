Valore aggiunto Viterbo gazzella d' Italia | agricoltura e servizi la spingono al vertice nazionale

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un panorama economico nazionale segnato da rallentamenti e incertezze, la provincia di Viterbo sorprende e si impone come simbolo di resilienza e slancio produttivo. Conquista il primo posto in Italia per crescita del valore aggiunto nel 2024. Secondo i dati elaborati dal Centro studi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Valore aggiunto: la provincia di Viterbo si afferma come la "gazzella" d'Italia - Ottima performance dell'Alto Lazio per quanto riguarda il valore aggiunto provinciale 2024 (a valori correnti), i cui dati sono stati elaborati dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere.

Valore aggiunto, il Mezzogiorno corre una volta e mezzo più veloce del Settentrione - Il valore aggiunto del Sud lo scorso anno ha corso ad una velocità una volta e mezza superiore a quella del Nord, +2,89% contro l'1,77% del Settentrione

