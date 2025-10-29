Valencia un anno dopo la commemorazione delle vittime
Valencia, un anno dopo le devastanti alluvioni, si tiene la commemorazione delle vittime. Servizio di Antonella Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Corriere della Sera. . Da un anno è l’uomo più contestato di Spagna. Nelle periodiche manifestazioni organizzate dai familiari delle vittime il bersaglio è sempre lui: il governatore della regione autonoma di Valencia. Eppure, Carlos Mazon ha assicurato che o Vai su Facebook
Un anno dall'alluvione di #Valencia: oggi la commemorazione ufficiali - X Vai su X
Valencia, un anno dopo le alluvioni - David Ramos, un fotografo dell'agenzia Getty Images, è tornato nei posti più colpiti per documentare com'è la situazione oggi ... Come scrive ilpost.it
Un anno dall'alluvione di Valencia che uccise 229 persone: oggi le commemorazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Un anno dall'alluvione di Valencia che uccise 229 persone: oggi le commemorazioni ... Riporta tg24.sky.it
L'alluvione a Valencia, un anno dopo: le immagini della devastazione, l'allarme mancato, la rabbia e la mobilitazione dei cittadini | il videoreportage - Oggi ricorre il primo anniversario dell'alluvione che, il 29 ottobre 2024, colpì la provincia sud di Valencia: i morti furono 223. Lo riporta msn.com