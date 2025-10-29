Valditara | Bellezza e identità educare partendo dal patrimonio artistico e ambientale Le scuole devono essere luoghi armoniosi si impara meglio quando la qualità degli spazi è adeguata

Durante la presentazione del Programma Nazionale FAI per la scuola 2025-2026, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha sottolineato la piena sintonia tra le finalità educative del FAI e le linee d’azione del Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

