VaffanZaia il M5S insulta Zaia e imbarazza il centrosinistra | Manildo corre ai ripari
La campagna elettorale in Veneto si è aperta con l'ennesima gaffe del Movimento 5 Stelle. Durante la presentazione delle liste a Padova, i pentastellati hanno sfoggiato lo slogan “VaffanZaia”, un attacco diretto al presidente leghista Luca Zaia che ha scatenato polemiche e imbarazzi nel campo del centrosinistra. A dover rimediare è stato Giovanni Manildo, candidato governatore e leader del cosiddetto “campo largo”, che ha preso le distanze dal linguaggio dei grillini. «Il “vaffa” non mi è mai piaciuto e non lo accetterò mai dove ci sono io» ha dichiarato, secondo quanto raccolto dal Gazzettino, parlando dal campus di Ca' Foscari a Mestre, dove ha presentato la prima delle sue proposte per il Veneto: un “contratto d'ingresso” dedicato ai giovani e alle imprese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
«Vaffanzaia»: M5S ritira lo slogan. Manildo chiude il caso e lancia la borsa per i giovani - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Veneto, Manildo ferma il M5S sul “VaffanZaia”: basta slogan offensivi - La campagna elettorale in Veneto si è aperta con l’ennesima gaffe del Movimento 5 Stelle. Segnala iltempo.it
«Vaffanzaia»: lo slogan M5S che insulta il governatore irrita Manildo. La Lega ignora l'attacco - Primi distinguo nel centrosinistra con Giovanni Manildo che prende le distanze dallo slogan “anti Zaia” dei grillini. Secondo ilgazzettino.it
«Vaffanzaia»: M5S ritira lo slogan. Manildo chiude il caso e lancia la borsa per i giovani - Sullo sfondo del campus di Ca' Foscari a Mestre, Giovanni Manildo lancia la prima delle 7 proposte strategiche per il Veneto futuro: «Contratto d'ingresso per giovani ... Come scrive ilgazzettino.it