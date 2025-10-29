Vacherot e Rinderknech | due cugini di fronte a Parigi
Nuova sfida familiare al torneo della capitale francese
Dopo la storica finale al Masters 1000 di Shanghai, i due cugini si ritrovano ancora da avversari, questa volta al secondo turno del Masters 1000 parigino. RInderknech ci arriva dopo aver superato Marozsan per 7-6(5) 7-6(4) mentre Vacherot ha battuto Lehec
Domani altra riunione di famiglia in casa Vacherot-Rinderknech... Vacherot sta giocando ancora meglio rispetto a Shanghai. Oggi ha lasciato 4 game a un Top 20 stabile come Lehecka...
