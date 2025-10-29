Vaccino antinfluenzale la Lombardia viaggia oltre il milione di dosi
Milano, 29 ottobre 2025 – Oltre 1.036.000 vaccinazioni antinfluenzali effettuate in Lombardia con un forte contributo di medici di famiglia e farmacie e ampia adesione delle fasce over 65 e over 80. La parte delle vaccinazioni. IL NUOVO HUB VACCINALE “CINECITTA”, VACCINI, VACCINO ANTI COVID 19, CORONAVIRUS, VACCINAZIONI, VACCINAZIONE, SOMMINISTRAZIONE, INFERMIERI Questi i numeri principali dall’avvio della campagna gratuita 2025-26 che dal 13 ottobre è stata estesa a tutti i cittadini lombardi, con prenotazione tramite rete territoriale e portale regionale. L' incremento è di circa 100mila dosi rispetto allo stesso giorno della campagna vaccinale 2024-25. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
