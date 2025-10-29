Vaccinazioni in crescita in Lombardia | più di un milione di persone ha fatto l' antinfluenzale

In Lombardia oltre 1.036.000 persone hanno effettuato le vaccinazioni antinfluenzali. Si tratta di numeri molto alti, circa 100mila in più rispetto allo stesso giorno della campagna vaccinale 20242025, grazie anche al forte contributo di medici di famiglia e farmacie. Ampia l'adesione delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

https://www.siciliareport.it/cronaca/catania/28/10/2025/asp-catania-vaccinazioni-anti-hpv-nelle-scuole-superiori-e-open-day-per-universitari/ Vai su Facebook

Influenza, oltre un milione di vaccinazioni fatte in Lombardia in due settimane: quasi 50mila in provincia di Pavia - La Lombardia "viaggia a ritmi da record" con le vaccinazioni antinfluenzali. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

In Lombardia effettuato un milione di vaccini antinfluenzali - 000 vaccinazioni antinfluenzali effettuate con un forte contributo di medici di famiglia e farmacie e ampia adesione delle fasce over 65 e over 80. Si legge su ansa.it

Influenza, a Bergamo 111 mila persone vaccinate, in Lombardia superano un milione. Dove e come fare - Boom nelle farmacie, bene anche i medici di famiglia ... Riporta bergamo.corriere.it