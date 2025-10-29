vaccinazioni antinfluenzali di massa in trecento aderiscono alla campagna

Si è conclusa con successo la campagna vaccinale antinfluenzale 2025 promossa dai Comuni di Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano, in collaborazione con il medico di medicina generale dottor Pietro Belloni, le protezioni civili dei due paesi, l’associazione Anteas Basso Lodigiano e numerosi volontari. L’iniziativa, svoltasi nella mattinata di sabato 25 ottobre, ha permesso di vaccinare oltre 300 persone, confermandosi un appuntamento molto partecipato e apprezzato dalla cittadinanza. Le somministrazioni sono state garantite in due sedi: dalle 8.30 alle 10.30 nella Sala Europa di Corno Giovine e dalle 11 alle 13 nella palestra comunale di Santo Stefano Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

