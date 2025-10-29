Luciano Spalletti è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Juventus, ma i tifosi della Vecchia Signora sui social network sono scatenati e rimpiangono ancora lui. (ANSA) TvPlay.it Parole forti nei confronti di un tecnico che ha fatto la storia con la maglia bianconera, Massimiliano Allegri. Ora è al Milan, ma c’è chi ha invocato addirittura le sue dimissioni dai rossoneri per tornare a Torino. Quello che è evidente è che c’è un affetto incredibile per questo allenatore. Guardate l’estratto dall’ultima puntata di JuveLive su Twitch. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Va bene Spalletti, ma i tifosi della Juventus rimpiangono ancora lui