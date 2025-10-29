Usura ai danni di un imprenditore pavese | a processo il benzinaio di Cislago
Cislago (Varese), 29 ottobre 2025 – Interessi di 15mila euro al mese per un prestito di 50mila: erano le condizioni applicate a un imprenditore che si era rivolto a un gruppo di soggetti, ora a processo a Como: tra questi Marco Bono, 50 anni, di Cadorago, gestore del distributore di benzina Get Oil di Cislago, processato con rito abbreviato; e gli imputati che stanno affrontando il processo dibattimentale con accuse a vario titolo per reati economici e di droga: Giuseppe e Giacomo Pirottina, padre e figlio di 58 e 31 anni, Ibrahim Zabzuni, 46 anni, Mario Polito, 40 anni, Michele Filippo Cutrì, 54 anni e Nicodemo Macr ì, 55 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
