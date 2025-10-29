Usa sempre più bambini chiamati con il nome di armi picco tra il 2021 e il 2022 | da Wesson Caliber e Shooter a Cannon Colt e Winchester
Dietro questa scelta, spiegano gli esperti, si nasconde un intreccio di simbolismi e influenze culturali. Molti genitori scelgono questi nomi per attribuire ai propri figli qualità come la forza, la ribellione e la potenza, in linea con un’idea di virilità e indipendenza tipicamente americana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
