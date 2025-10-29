Usa-Cina Trump ottimista | Mi attendo un buon incontro con Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto “ottimista” riguardo al suo incontro di giovedì con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud. L’incontro si svolgerà a margine di un vertice regionale in Corea del Sud. Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato che Xi e Trump si vedranno a Busan, “per uno scambio di opinioni sulle relazioni bilaterali e su questioni di reciproco interesse”. Prima dell’incontro il presidente ha espresso fiducia riguardo ai suoi “ottimi” rapporti con la Cina. “Molti problemi verranno risolti”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa-Cina, Trump ottimista: "Mi attendo un buon incontro con Xi Jinping"

