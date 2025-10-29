**Usa-Cina | Pechino conferma incontro Trump-Xi**
Pechino, 29 ott. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri cinese ha confermato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Si tratta della prima conferma del vertice che arriva da Pechino. Finora dell'incontro aveva parlato solo la Casa Bianca. Si terrà domani nella città di Busan, poco dopo l'atterraggio di Xi in Corea del Sud per partecipare al vertice dell'Apec. Sarà il primo incontro faccia a faccia tra i due leader da quando Trump ha assunto l'incarico nel 2025 e ha imposto dazi su tutti i paesi del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi. trump ne aveva minacciati del 100% sulle importazioni dalla Cina. Pechino accetta di rinviare le restrizioni sulle terre rare. - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia dazi contro la Cina: «Da Pechino atti ostili». Dopo mesi di apparente distensione, Washington accusa il governo cinese di «tenere il mondo in ostaggio» con le nuove restrizioni sulle terre rare - X Vai su X
**Usa-Cina: Pechino conferma incontro Trump-Xi** - Il ministero degli Esteri cinese ha confermato l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ... Secondo iltempo.it
Terre rare, fentanyl, TikTok: disgelo Usa-Cina, stop ai dazi - Giovedì Trump vede Xi per la firma ... msn.com scrive
Dazi, Pechino conferma l’accordo con gli Usa. Borse da record, l’oro scivola sotto 4mila - I mercati brindano e gli investitori si spostano su Bitcoin e asset più rischiosi ... Scrive repubblica.it