Urbanistica Milano i pm contestano anche la turbativa d’asta Il ricorso in Cassazione contro la revoca degli arresti
Turbativa d’asta. Si allunga l’elenco degli indagati e delle imputazioni per ognuno di loro nella maxi inchiesta milanese sull’urbanistica. La Procura di Milano sta indagando sull’aggiudicazione di immobili e aree della città, non solo per corruzione e lottizzazione abusiva, ma anche per turbativa. Il dato – come riporta l’Ansa – emerge in uno dei ricorsi presentati dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, del pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano, in Cassazione contro le revoche degli arresti dello scorso agosto. Ci sono, scrivono i pm, “nuovi elementi di prova” contenuti nelle chat tra Manfredi Catella, ceo di Coima, Giancarlo Tancredi, ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, e Christian Malangone, dg del Comune di Milano, “gravemente e precisamente indizianti di loro condotte di turbativa d’asta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
