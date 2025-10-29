Urbanistica Milano i pm contestano anche la turbativa d’asta Il ricorso in Cassazione contro la revoca degli arresti

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Turbativa d’asta. Si allunga l’elenco degli indagati e delle imputazioni per ognuno di loro nella maxi inchiesta milanese sull’urbanistica. La Procura di Milano sta indagando sull’aggiudicazione di immobili e aree della città, non solo per corruzione e lottizzazione abusiva, ma anche per turbativa. Il dato – come riporta l’Ansa – emerge in uno dei ricorsi presentati dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, del pool dell’aggiunta Tiziana Siciliano, in Cassazione contro le revoche degli arresti dello scorso agosto. Ci sono, scrivono i pm, “nuovi elementi di prova” contenuti nelle chat tra Manfredi Catella, ceo di Coima, Giancarlo Tancredi, ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, e Christian Malangone, dg del Comune di Milano, “gravemente e precisamente indizianti di loro condotte di turbativa d’asta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

urbanistica milano i pm contestano anche la turbativa d8217asta il ricorso in cassazione contro la revoca degli arresti

© Ilfattoquotidiano.it - Urbanistica Milano, i pm contestano anche la turbativa d’asta. Il ricorso in Cassazione contro la revoca degli arresti

Leggi anche questi approfondimenti

urbanistica milano pm contestanoI Pm indagano su dg del Comune di Milano per turbativa - La Procura di Milano nella maxi inchiesta sull'urbanistica sta indagando anche per l'ipotesi di reato di turbativa d'asta per l'aggiudicazione di immobili e aree della città, oltre che per corruzione ... Lo riporta ansa.it

urbanistica milano pm contestanoInchiesta Urbanistica a Milano, indagine anche per turbativa d’asta: nuovi indagati e la spartizione degli immobili pubblici - La novità contenuta in uno dei ricorsi presentati dalla Procura contro le revoche dei domiciliari decise dal Riesame in base alle chat tra Catella, Tancredi e Marinoni ... msn.com scrive

Urbanistica, chiuse le indagini su 'SerlioSette': sette persone indagate - La notifica è stata inviata, tra gli altri, anche all'ex responsabile dello Sportello unico edilizia, Carla Barone ... milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Urbanistica Milano Pm Contestano