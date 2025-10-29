Uragano Melissa verso le Bahamas ma perde intensità | venti fino a 160 km orari Dieci morti ad Haiti

Ilmessaggero.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver superato Cuba, l'uragano Melissa si sta dirigendo verso le Bahamas, dove arriverà in serata. Intanto la tempesta continua a indebolirsi. Al momento la sua intensità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

uragano melissa verso le bahamas ma perde intensit224 venti fino a 160 km orari dieci morti ad haiti

© Ilmessaggero.it - Uragano Melissa verso le Bahamas, ma perde intensità: venti fino a 160 km orari. Dieci morti ad Haiti

Altri contenuti sullo stesso argomento

uragano melissa verso bahamasUragano Melissa: perde intensità, in serata arriverà alle Bahamas - Dopo aver superato Cuba, l'uragano Melissa si sta dirigendo verso le Bahamas, dove arriverà in serata. Scrive iltempo.it

Uragano Melissa verso le Bahamas, ma perde intensità: venti fino a 160 km orari. Dieci morti ad Haiti - Dopo aver superato Cuba, l'uragano Melissa si sta dirigendo verso le Bahamas, dove arriverà in serata. Lo riporta ilmessaggero.it

uragano melissa verso bahamasUragano Melissa verso le Bahamas, ma perde intensità: venti fino a 160 km orari - L'uragano Melissa, una delle tempeste tropicali più potenti registrate quest’anno nel mondo, si è abbattuto sulla Giamaica causando gravi danni e la ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Verso Bahamas