Uragano Melissa verso le Bahamas ma perde intensità | venti fino a 160 km orari Dieci morti ad Haiti
Dopo aver superato Cuba, l'uragano Melissa si sta dirigendo verso le Bahamas, dove arriverà in serata. Intanto la tempesta continua a indebolirsi. Al momento la sua intensità. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
L'uragano Melissa ha lasciato la Giamaica ed è arrivato a Cuba con venti a 190 km/h. Le autorità cubane hanno già evacuato più di 700mila. Intanto la tempesta è stata declassata alla categoria 3. In Giamaica, riferisce la Cnn, i danni sono ingenti e oltre 530 Vai su Facebook
