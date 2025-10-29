Uragano Melissa travolge Cuba | almeno 29 morti

Una muraglia di vento e acqua si abbatte sui Caraibi. Non si placa la furia devastante dell'uragano Melissa che ora travolge Cuba, dopo aver seminato morte e distruzione in Giamaica, Haiti e Repubblica Dominicana. Il bilancio è pesante: almeno 29 vittime. Venti fino a 300 chilometri orari, piogge torrenziali e onde alte oltre tre metri hanno trasformato intere città in laghi di fango e detriti. A Santiago de Cuba e nella provincia di Granma, migliaia di case sono sommerse, più di 700mila le persone evacuate. I danni sono ingenti, la situazione resta critica hanno dichiarato le autorità invitando la popolazione a non abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

