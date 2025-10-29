Uragano Melissa tocca terra a Cuba con venti a 190 km h | 700mila gli evacuati sull’isola

Dopo aver devastato la Giamaica, l’ uragano Melissa ha toccato terra nella mattinata italiana di oggi, mercoledì, nella parte orientale di Cuba come tempesta di categoria 3. Lo ha riferito il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti. In vista del suo arrivo centinaia di migliaia di persone sono state evacuate nei rifugi e c’è un allarme uragano in vigore per le province di Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin e Las Tunas. Melissa ha venti sostenuti fino a 193 kmh e si sta spostando verso nord-est a 16 kmh, secondo il National Hurricane Center di Miami. Secondo le previsioni, dovrebbe attraversare l’isola per poi spostarsi verso le Bahamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

