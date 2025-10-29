Uragano Melissa si abbatte su Cuba evacuate 700mila persone

L'uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba presso la città di Chivirico. Classificato come tempesta di categoria 3 "estremamente pericolosa" dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti, dopo aver colpito duramente la Giamaica con venti che hanno raggiunto i 295 chilometri orari, si conferma uno degli uragani atlantici più potenti mai registrati. Le autorità cubane hanno disposto l'evacuazione di oltre 700.000 persone mentre i meteorologi prevedono mareggiate fino a 3,6 metri e piogge torrenziali fino a 50 centimetri con alto rischio di frane e inondazioni. L'allarme riguarda in particolare le province orientali come Santiago de Cuba Granma Guantánamo Holguín e Las Tunas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

