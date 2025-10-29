Uragano Melissa la tempesta più potente del 2025 è arrivata a Cuba dopo la devastazione in Giamaica

Wired.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tempesta, dopo aver investito la Giamaica con venti sui 290 kmh, ha perso di intensità mentre si dirige verso L'Avana: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole dismettere). 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Uragano Melissa, la tempesta più potente del 2025 è arrivata a Cuba dopo la devastazione in Giamaica

