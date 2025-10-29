Uragano Melissa la tempesta più potente del 2025 è arrivata a Cuba dopo la devastazione in Giamaica

La tempesta, dopo aver investito la Giamaica con venti sui 290 kmh, ha perso di intensità mentre si dirige verso L'Avana: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole dismettere). 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Uragano Melissa, la tempesta più potente del 2025 è arrivata a Cuba dopo la devastazione in Giamaica

FOTO | L'uragano Melissa colpisce Cuba con venti a 190 km/h #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2025/10/29/luragano-melissa-colpisce-cuba_78eb2a84-3d04-4f31-84a4-eb785a6a3b7f.html Vai su Facebook

L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X

Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa arriva a Cuba, gravi danni in Giamaica: ora è di categoria 3. Lo riporta tg24.sky.it

Uragano Melissa live tracker, dove si trova e come seguirlo in tempo reale: tre morti in Giamaica. Venti fino a 280 km all'ora - La tempesta ha ormai investito l'isola con piogge torrenziali, forti venti e mareggiate. ilmessaggero.it scrive

L'uragano Melissa sta per toccare terra in Giamaica ed è già la tempesta più potente del 2025 - La tempesta di categoria 5 punta sulla Giamaica con venti che sfiorano i 290 km/h: come seguire gli sviluppi in tempo reale grazie a satelliti e modelli meteorologici avanzati (quelli che Trump vuole ... wired.it scrive