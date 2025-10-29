Uragano Melissa il racconto di un italiano a Cuba | Abbiamo usato un machete per liberare le strade
Dopo aver colpito la Giamaica, l'uragano Melissa, che ora è sceso a categoria 3, si è spostato verso altri paesi. Ad Haiti ha già causato 20 morti e diversi dispersi, ma anche a Cuba l'impatto è stato enorme. A raccontarlo a Fanpage.it è stato Alessio, italiano che vive e lavora a Santiago de Cuba dal 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'uragano Melissa ha lasciato la Giamaica ed è arrivato a Cuba con venti a 190 km/h. Le autorità cubane hanno già evacuato più di 700mila. Intanto la tempesta è stata declassata alla categoria 3. In Giamaica, riferisce la Cnn, i danni sono ingenti e oltre 530 Vai su Facebook
Uragano Melissa, la mappa: ecco quando arriva sulla Giamaica e su Cuba - X Vai su X
Uragano Melissa, il racconto di un italiano a Cuba: “Abbiamo usato un machete per liberare le strade” - Dopo aver colpito la Giamaica, l'uragano Melissa, che ora è sceso a categoria 3, si è spostato verso altri paesi ... Riporta fanpage.it
L'uragano Melissa devasta i Caraibi: quali danni potrebbero causare i cicloni mediterranei in Italia? - L'intervista a Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell'Ampro (Associazione meteo professionisti) ... ravennatoday.it scrive
Meteo: Uragano Melissa, tra i più potenti di sempre, è una catastrofe! Le immagini in DIRETTA - "L'uragano Melissa ha causato ingenti danni in alcune zone di Clarendon, nel sud della Giamaica, e nella parrocchia sud- Segnala ilmeteo.it