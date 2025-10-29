Uragano Melissa il racconto di un italiano a Cuba | Abbiamo usato un machete per liberare le strade

Dopo aver colpito la Giamaica, l'uragano Melissa, che ora è sceso a categoria 3, si è spostato verso altri paesi. Ad Haiti ha già causato 20 morti e diversi dispersi, ma anche a Cuba l'impatto è stato enorme. A raccontarlo a Fanpage.it è stato Alessio, italiano che vive e lavora a Santiago de Cuba dal 2019. 🔗 Leggi su Fanpage.it