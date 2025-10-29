Uragano Melissa Giamaica zona disastrata | le foto
Il primo ministro della Giamaica Andrew Holness ha dichiarato l’isola “zona disastrata” dopo il passaggio dell’ uragano Melissa. “Le segnalazioni che abbiamo ricevuto finora includono danni agli ospedali, danni significativi alle proprietà residenziali, alle abitazioni e anche alle proprietà commerciali”, ha detto Holness, parlando di “impatti devastanti” dell’uragano. Lo riporta la Bbc. L’uragano Melissa ha causato ingenti danni in alcune zone di Clarendon, nel sud della Giamaica, e nella parrocchia sud-occidentale di St. Elizabeth, che è stata “sommersa dall’acqua”. Lo ha detto Desmond McKenzie, vice presidente del Consiglio giamaicano per la gestione dei rischi di catastrofi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
la Repubblica. . Nelle prime immagini social delle devastazioni dell'uragano Melissa in Giamaica un ospedale di Black River semi-allagato dalle piogge torrenziali: bloccati all'interno della struttura, decine tra medici e pazienti. Sarebbero diverse, stando a qua Vai su Facebook
L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X
Melissa live, Giamaica "zona di disastro" dopo il passaggio dell’uragano: 530mila persone al buio, tutte le strade bloccate. Ora trema Cuba - Dopo aver toccato terra in Giamaica con venti a 300 km/h, è stato declassato a categoria 4 sulla scala Saffir- Da quotidiano.net
L'uragano Melissa scende di categoria ma devasta la Giamaica, poi prosegue verso Cuba - Toccando terra è stato declassato prima a categoria 4, ma il suo passaggio con venti intorno ai 280 km è ... Secondo tg.la7.it
Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 240 km/h: evacuazioni e black-out - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uragano Melissa tocca terra in Giamaica, venti a 300 km/h: evacuazioni e black- Secondo tg24.sky.it