Uragano Melissa Giamaica zona disastrata | le foto

Il primo ministro della Giamaica Andrew Holness ha dichiarato l’isola “zona disastrata” dopo il passaggio dell’ uragano Melissa. “Le segnalazioni che abbiamo ricevuto finora includono danni agli ospedali, danni significativi alle proprietà residenziali, alle abitazioni e anche alle proprietà commerciali”, ha detto Holness, parlando di “impatti devastanti” dell’uragano. Lo riporta la Bbc. L’uragano Melissa ha causato ingenti danni in alcune zone di Clarendon, nel sud della Giamaica, e nella parrocchia sud-occidentale di St. Elizabeth, che è stata “sommersa dall’acqua”. Lo ha detto Desmond McKenzie, vice presidente del Consiglio giamaicano per la gestione dei rischi di catastrofi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

