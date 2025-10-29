Uragano Melissa a Cuba evacute 700mila persone | ?venti fino a 195 km h indice pericolo estremo

L'uragano Melissa, una delle tempeste tropicali più potenti registrate quest?anno nel mondo, si è abbattuto sulla Giamaica causando gravi danni e la chiusura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Uragano Melissa a Cuba, evacute 700mila persone: ?venti fino a 195 km/h, indice «pericolo estremo»

