Uragano Melissa 700mila evacuati a Cuba almeno 7 morti danneggiati 4 ospedali in Giamaica in 500mila senza elettricità - VIDEO

Melissa ha attraversato la Giamaica come uragano di categoria 5, con venti oltre i 280 kmh, per poi indebolirsi a categoria 3 e successivamente intensificarsi nuovamente nel suo tragitto verso Cuba L’uragano Melissa si è abbattuto sulla Giamaica con la forza di una tempesta catastrofica di c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uragano Melissa, 700mila evacuati a Cuba, almeno 7 morti, danneggiati 4 ospedali in Giamaica, in 500mila senza elettricità - VIDEO

Uragano Melissa, la paura dei turisti bloccati in Giamaica: hotel sigillati e scorte di cibo. Chiusi gli aeroporti - facebook.com Vai su Facebook

L'uragano Melissa, categoria 5, ha toccato terra sulla Giamaica Occidentale. Raffiche di vento fino a 270 km/h, onde di tempesta fino a 4 metri con l'isola che è già senza corrente. Ci saranno danni notevoli. Allerta per le prossime ore anche su Haiti, Repubblic - X Vai su X

Cuba: arriva l'uragano Melissa, 700mila evacuati - L'uragano Melissa si è abbattuto sulla parte orientale di Cuba, dove dovrebbe raggiungere la terraferma nella mattinata locale come una ... Riporta iltempo.it

Uragano Melissa, le ultime notizie | Dopo la Giamaica, raggiunta Cuba: 700mila evacuati. La tempesta declassata alla categoria 3 - In Giamaica dove è passato, le strade sono bloccate e 530 mila persone sono al buio. Da corriere.it

Melissa si rinforza e arriva a Cuba - Dopo avere colpito la Giamaica con intensità 5, è sceso a 3 per poi risalire a categoria 4. rainews.it scrive