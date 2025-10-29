Uragano con impatto devastante | tutti barricati in casa

Arriva l'uragano, un fenomeno intenso e dalle proporzioni difficili da controllare: non è proprio il caso di uscire Con la stagione autunnale, il clima sta progressivamente peggiorando. Dobbiamo prepararci, nelle prossime settimane, a un intensificarsi del maltempo e all'abbassamento delle temperature. Per l'inizio di novembre, si prevedono diverse perturbazioni sull'Italia.

Sta per abbattersi sulla Giamaica il peggior uragano del secolo. Melissa è ora di categoria 5, con venti che superano i 280 chilometri orari e un impatto imminente sulla costa. Secondo il National Hurricane Center, l’isola potrebbe affrontare un “collasso totale” - facebook.com Vai su Facebook

L’uragano Melissa semina il panico nei Caraibi. La Giamaica si prepara all’impatto: «Il più forte negli ultimi 37 anni» - X Vai su X

"Hanno chiuso l’aeroporto. L’uragano fa impressione”: turisti toscani bloccati in Giamaica, il racconto - Massa, 28 ottobre 2025 – Le ore passano ma di certo non scorrono in piena tranquillità, in Giamaica. Secondo lanazione.it

Uragano Melissa devasta i Caraibi: le immagini impressionanti - L’uragano Melissa, categoria 5, si avvicina alla Giamaica con venti di 280 km/h. Lo riporta newsmondo.it

Uragano Melissa, 3 morti in Giamaica. «Tempesta storica», perché è così pericoloso - Fra poche ore l'uragano Melissa raggiungerà le coste della Giamaica, scatenando la furia di quella che è stata già definita come «la peggior tempesta che ... Riporta ilmessaggero.it