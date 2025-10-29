uova contaminate ritirate dai supermercati 30 lotti a rischio microbiologico

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro dagli scaffali dei supermercati di 30 lotti di uova. I marchi coinvolti sono Spinovo “Le Nostranelle” e Spinovo a tuorlo rosso, entrambi prodotti dalla stessa azienda. Il ritiro è precauzionale e la causa è un potenziale rischio microbiologico, ma il comunicato non parla di nessuna contaminazione in particolare. Chiunque abbia acquistato una confezione dai lotti ritirati deve riconsegnarla al punto vendita di provenienza. In ogni caso, il Ministero della Salute ha fortemente sconsigliato di mangiare le uova provenienti dai lotti in questione. Richiamati 30 lotti di uova. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

