Uomo prende a forchettate due passeggeri e schiaffeggia l’assistente di volo | panico e paura in aereo Arrestato per aggressione con arma mortale

Panico in volo, sabato 18 ottobre, per i passeggeri a bordo della compagnia aerea Lufthansa, in partenza da Chicago e diretto in Germania. Il 28enne Praneeth Kumar Usiripalli ha preso a forchettate due adolescenti ed è stato arrestato. Il volo, infatti, per decisione del comandante è stato dirottato all’aeroporto internazionale Logan di Boston. L’uomo “è stato accusato di aggressione con arma mortale con l’intento di causare lesioni personali in relazione all’incidente di sabato”, secondo la Procura degli Stati Uniti in Massachusetts. L’ufficio stampa di Lufthansa per ora non ha rilasciato alcun commento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo prende a forchettate due passeggeri e schiaffeggia l’assistente di volo: panico e paura in aereo. Arrestato per “aggressione con arma mortale”

TOSCANO ANDERSON UOMO DERBY Con un parziale di 21-12 la Pallacanestro Trieste si prende il primo derby giuliano in 21 anni con la Apu Udine. 92-85 il finale. Il recap https://sportando.basketball/lba-round-4-pallacanestro-trieste-apu-udine-finale/ Vai su Facebook

Ciampino, uomo armato e barricato prende in ostaggio i genitori e poi li lascia: mediazione in corso https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/ciampino_umo_asserragliato_armato_ostaggio_genitori-424908091/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Morto e “risorto”, com’è possibile che un uomo deceduto dopo due infarti si è risvegliato - Un uomo di settantotto anni è morto dopo due arresti cardiaci ma poco dopo si è risvegliato. Scrive fanpage.it

Scontro tra due auto, uomo elitrasportato in ospedale - Scontro tra due auto a Palazzolo dello Stella, sulla regionale 14, attorno alle 13 di giovedì 18 settembre. Lo riporta rainews.it

Australia: uccide due poliziotti, è caccia a uomo armato - E' caccia in Australia ad un uomo di 56 anni, pesantemente armato, accusato di aver sparato e ucciso due agenti di polizia e averne ferito un terzo. Si legge su ansa.it