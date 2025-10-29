Uomo aggredisce bambino espulso | Altrimenti sarebbe ancora libero di muoversi nella nostra città
di Laura Valdesi SIENA Il processo si farà a febbraio. Il marocchino di 32 anni ha dato pieno mandato al suo difensore Francesca Martini, anche per quanto riguarda la scelta di eventuali riti alternativi. Intanto, però, l’uomo è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio a Torino dopo la convalida dell’arresto da parte della polizia locale che lo accusa di resistenza, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le generalità dopo la manata ad un bambino in Piazza. "Il messaggio deve essere chiaro - è intervenuto sulla vicenda il sindaco Nicoletta Fabio –: certi comportamenti non possono essere tollerati nella nostra città, culla di valori, cultura e accoglienza, ma non per coloro che delinquono o si rendono protagonisti di atti di violenza, oltretutto nei riguardi di un minore". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
#Prato - Aggredisce un uomo e lo manda in prognosi riservata, poi confessa: è un 50enne originario di #Napoli #Cronaca #Aggressione #Carabinieri #Violenza #Indagini #Procura #Toscana #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Reggio. Aggredisce un uomo in via Agosti e gli ruba lo smartphone, denunciato https://24emilia.com/reggio-aggredisce-un-uomo-in-via-agosti-e-gli-ruba-lo-smartphone-denunciato/… - X Vai su X
Uomo aggredisce bambino, espulso: "Altrimenti sarebbe ancora libero di muoversi nella nostra città" - firmato la proposta del questore Ugo Angeloni (foto in basso) di espulsione dall’Italia del marocchino di 32 anni che ha dato una manata ad un ... Scrive msn.com
Paura in Piazza del Campo, aggredisce un bambino senza motivo. Bloccato da agente con spray urticante - Decisivo l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale ... msn.com scrive