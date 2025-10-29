di Laura Valdesi SIENA Il processo si farà a febbraio. Il marocchino di 32 anni ha dato pieno mandato al suo difensore Francesca Martini, anche per quanto riguarda la scelta di eventuali riti alternativi. Intanto, però, l’uomo è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio a Torino dopo la convalida dell’arresto da parte della polizia locale che lo accusa di resistenza, lesioni aggravate e rifiuto di fornire le generalità dopo la manata ad un bambino in Piazza. "Il messaggio deve essere chiaro - è intervenuto sulla vicenda il sindaco Nicoletta Fabio –: certi comportamenti non possono essere tollerati nella nostra città, culla di valori, cultura e accoglienza, ma non per coloro che delinquono o si rendono protagonisti di atti di violenza, oltretutto nei riguardi di un minore". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uomo aggredisce bambino, espulso: "Altrimenti sarebbe ancora libero di muoversi nella nostra città"