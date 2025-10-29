Uomini E Donne Simone Bonaccorsi | Ecco Dove Lo Avevamo Già Visto!

Dopo Temptation Island Vip, Simone Bonaccorsi torna in TV per corteggiare Cristiana Anania: ecco chi è davvero il modello siciliano che fa discutere. Simone Bonaccorsi è tornato. Sguardo magnetico, modi eleganti e un passato televisivo che fa già parlare. Il suo volto non è certo una novità per chi segue la TV italiana: dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, il modello catanese si rimette in gioco nel parterre di Uomini e Donne, puntando dritto al cuore della tronista Cristiana Anania. Classe 1995, Simone ha alle spalle una carriera nel mondo della moda iniziata presto, esplosa definitivamente nel 2018, quando ha conquistato il titolo di “Più bello d’Italia”. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

