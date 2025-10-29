Uomini e Donne Martina De Ioannon non si presenta al confronto con Ciro e Gianmarco | Mancanza di rispetto

La protagonista del Trono Classico manca al confronto decisivo. In studio, volano accuse e gli opinionisti commentano duramente l'assenza. Era considerata la puntata più attesa di questa stagione di Uomini e Donne, quella che i fan del Trono Classico aspettavano da settimane. In studio, infatti, è andato in onda il confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, ma a mancare clamorosamente è stata Martina De Ioannon, la grande protagonista delle ultime settimane, che non si è presentata. La sua sedia vuota non è passata inosservata. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno subito sottolineato quanto la scelta di Martina sia stata una mancanza di rispetto nei confronti del programma e del pubblico che l'aveva sostenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon non si presenta al confronto con Ciro e Gianmarco: “Mancanza di rispetto”

Contenuti che potrebbero interessarti

Uomini e Donne, il giorno del confronto: assente Martina De Ioannon, cosa è successo in tv Vai su Facebook

DOMANI, mercoledì 29 ottobre, a #UominieDonne il confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina! Vi aspettiamo alle 14:45 su Canale 5 - X Vai su X

Uomini e Donne, 28 ottobre: confronto shock tra Ciro, Cristina e Gianmarco, Martina De Ioannon assente - Confronto in cui volano accuse e colpi bassi nella registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne: Ciro, Cristina e Gianmarco si dicono tutto, mentre Martina ... Secondo alfemminile.com

A Uomini e Donne Ciro racconta la rottura con Martina De Ioannon, Gianmarco la difende e spiega perché si è assentata - A Uomini e Donne oggi Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si sono confrontati faccia a faccia su Martina De Ioannon ... Lo riporta fanpage.it

Uomini e Donne, confronto tra Gianmarco e Ciro: «Cercava una persona stabile economicamente». Martina assente, la foto provocazione - Il confronto che tutti stavano aspettando nel triangolo - Si legge su leggo.it