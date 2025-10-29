Uomini e Donne Martina assente in studio | tutta la verità di Gianmarco che rivela ecco quando ci siamo rivisti | Video Witty Tv

Martina assente a Uomini e Donne: le parole di Gianmarco. A Uomini e Donne è il grande giorno del “quadrilatero” amoroso tra Gianmarco, Martina, Ciro e Cristina. In studio arrivano tutti tranne la ex tronista e protagonista di Temptation Island? Perchè Martina non è presente in studio? Gianmarco precisa “è successo semplicemente che sono uscite delle interviste in cui si è parlato di intimità e famiglia. Non è qui non per mancanza di coraggio, ma la presenza qui sarebbe stato spettacolizzare qualcosa di intimo e sarebbe andata contro la famiglia”. Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne: quando si sono rivisti?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Martina assente in studio: tutta la verità di Gianmarco che rivela “ecco quando ci siamo rivisti” | Video Witty Tv

