Uomini e Donne Luca Salatino torna a parlare di Soraia Ceruti | la confessione dopo due anni

Arrivato in Uomini e Donne in punta di piedi, Luca Salatino ha conquistato il pubblico grazie alla sua spontaneità e genuinità. Nel corso del suo trono ha scelto Soraia Ceruti, dando vita a una storia d’amore che, seppur breve, ha appassionato molti telespettatori. Dopo l’esperienza nel dating show, per Luca si sono aperte le porte della Casa del Grande Fratello Vip, dove ha mostrato il suo lato più fragile e autentico. A distanza di due anni, l’ex tronista è tornato a parlare della sua ex, lasciando trapelare un importante messaggio di crescita personale. Luca Salatino da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Luca Salatino torna a parlare di Soraia Ceruti: la confessione dopo due anni

