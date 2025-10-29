Uomini e Donne la reazione di Raul Dumitras dopo la puntata di oggi | la frecciatina social non passa inosservata
L'ex fidanzato di Martina De Iannon, Raul Dumitras, torna a far parlare di sé: la sua reazione alla puntata di Uomini e Donne non passa inosservata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Uomini e Donne oggi Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si sono confrontati faccia a faccia su Martina De Ioannon. Il napoletano ha svelato il motivo per cui è stato lasciato, Gianmarco ha difeso la romana spiegando anche il motivo per il quale si è assentata i Vai su Facebook
DOMANI, mercoledì 29 ottobre, a #UominieDonne il confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina! Vi aspettiamo alle 14:45 su Canale 5 - X Vai su X
Uomini e Donne, la reazione di Raul Dumitras dopo la puntata di oggi: la frecciatina social non passa inosservata - L'ex fidanzato di Martina De Iannon, Raul Dumitras, torna a far parlare di sé: la sua reazione alla puntata di Uomini e Donne non passa inosservata ... Si legge su comingsoon.it
Uomini e Donne, la reazione di Raul Dumitras dopo la puntata di oggi - Raul Dumitras ha tenuto a dire la sua circa la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio. Lo riporta isaechia.it
Raul Dumitras, la reazione al confronto tra Gianmarco e Ciro - Oggi pomeriggio su Canale 5 è andato in onda il confronto tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Come scrive novella2000.it