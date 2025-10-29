Uomini e Donne Gianni e Tina delusi dall’assenza di Martina | se si fregava di tutto sarebbe stata qui a raccontare la sua verità | Video Witty Tv

A Uomini e Donne è arrivata il giorno del confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina. Grande assente Martina che ha deciso di non presenziare per motivi personali. Tanta delusione da parte di Gianni e Tina. Le parole di Gianni e Tina sull’assenza di Martina a Uomini e Donne. L’assenza di Martina nello studio di Uomini e Donne per il confronto con Ciro, Martina e Gianmarco ha diviso il pubblico e in particolare gli opinionisti. Gianni Sperti è il primo a criticare l’assenza di Martina: “ sono delusissimo dalla sua assenza perchè te lo dico è stata poco rispettosa nei confronti nostri, del pubblico che l’ha rivalutata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne, Gianni e Tina delusi dall’assenza di Martina: “se si fregava di tutto sarebbe stata qui a raccontare la sua verità” | Video Witty Tv

