Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 29 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 29 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la tronista Cristiana ha deciso di conoscere Simone scatenando la gelosia di tutti gli altri corteggiatori, Jakub compreso. Cosa succederà nella puntata di oggi? Stando alle anticipazioni in studio ritroveremo Gianmarco, Ciro e Cristina. Un confronto a tre dopo la notizia della frequentazione in corso tra Gianmarco e Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (29 ottobre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

