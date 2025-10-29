Uomini democrazia e futuro | un dialogo a Bergamo per cambiare prospettiva

Il 30 ottobre l’Università di Bergamo ospita la tavola rotonda «Democratic Masculinities», un invito aperto a chi vuole immaginare nuove forme di maschilità libere da violenza e pregiudizi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

