Uno smash contro la leucemia | successo per Ail Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club

Roma – Successo confermato per l’edizione 2025 dell’AIL ROMA PADEL CUP, torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue. Sono scese in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili del torneo, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo. La categoria maschile è stata vinta dalla coppia Mattia Mandile-Leonardo Metalli, a Rossella Caporale-Dalila Ferioli il titolo femminile mentre il misto se lo sono aggiudicato Marco Caporilli e Maria di Stolfo (quest’ultima applaudita a bordo campo dal compagno Simone di Pasquale), premiati dalla direttrice genrale di AIL Roma Luisa Clausi Schettini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it