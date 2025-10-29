Uno smash contro la leucemia | successo per Ail Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club

Cdn.ilfaroonline.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RomaSuccesso confermato per l’edizione 2025 dell’AIL ROMA PADEL CUP, torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue. Sono scese in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili del torneo, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo.  La categoria maschile è stata vinta dalla coppia Mattia Mandile-Leonardo Metalli, a Rossella Caporale-Dalila Ferioli il titolo femminile mentre il misto se lo sono aggiudicato  Marco Caporilli e Maria di Stolfo (quest’ultima applaudita a bordo campo dal compagno Simone di Pasquale), premiati dalla direttrice genrale  di AIL Roma Luisa Clausi Schettini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

smash contro leucemia successoUno smash contro la leucemia, successo per AIL Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club - Successo confermato per l'edizione 2025 dell’ AIL ROMA PADEL CUP, torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori ... Si legge su msn.com

smash contro leucemia successoAIL Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club: uno smash contro la leucemia - 00 scenderanno in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Smash Contro Leucemia Successo