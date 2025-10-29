Uno si finge carabiniere e avvocato l' altro si fa consegnare da un' anziana denaro e gioielli | individuato uno dei truffatori

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane originario della provincia di Napoli è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza perché sarebbe stato individuato come autore della truffa ai danni di un’anziana di Alanno, avvenuta lo scorso 8 marzo. Il raggiro, la classica “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

finge carabiniere avvocato altroSi finge avvocato e raggira un 37enne di Lagundo, uomo denunciato - Il truffatore, un 53enne originario della Calabria, aveva convinto la vittima a versargli mille euro per presunte sanzioni e pignoramenti. Da altoadige.it

finge carabiniere avvocato altroTorino, si finge avvocato e illude i clienti di ricevere risarcimenti: indagato con un (vero) legale - A Torino, due uomini residenti in Calabria sono accusati di esercizio abusivo della professione di avvocato. Si legge su torinotoday.it

finge carabiniere avvocato altroSi fingono Carabinieri per truffare un’anziana della Marmilla, due arresti - Fermati un uomo e una donna provenienti dalla Campania: avevano tentato di raggirare un’anziana della Marmilla ... Come scrive cagliaripad.it

Cerca Video su questo argomento: Finge Carabiniere Avvocato Altro