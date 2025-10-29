Uno si finge carabiniere e avvocato l' altro si fa consegnare da un' anziana denaro e gioielli | individuato uno dei truffatori

Un giovane originario della provincia di Napoli è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza perché sarebbe stato individuato come autore della truffa ai danni di un’anziana di Alanno, avvenuta lo scorso 8 marzo. Il raggiro, la classica “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

