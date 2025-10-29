Università | tre premi di studio in memoria del cardiochirurgo pediatra Giancarlo Rastelli

29 ott 2025

Tre premi di studio in memoria di uno dei più importanti nomi della cardiochirurgia pediatrica mondiale. L’iniziativa è del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e dell’Associazione Medical Care Development Peace, che hanno istituito i Premi di Studio Giancarlo Rastelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

