Università | tre premi di studio in memoria del cardiochirurgo pediatra Giancarlo Rastelli
Tre premi di studio in memoria di uno dei più importanti nomi della cardiochirurgia pediatrica mondiale. L’iniziativa è del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma e dell’Associazione Medical Care Development Peace, che hanno istituito i Premi di Studio Giancarlo Rastelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
