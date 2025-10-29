Università il Career Day Luiss sbarca a Milano | i talenti dell’ateneo romano incontrano le imprese

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il ‘Career Day Luiss’ fa tappa oggi per la prima volta a Milano, portando nel cuore della capitale economica del Paese una giornata interamente dedicata all’incontro tra talenti e aziende. Un debutto che trasforma il Milano Luiss Hub, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, in un luogo di dialogo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

universit224 il career day luiss sbarca a milano i talenti dell8217ateneo romano incontrano le imprese

© Ildifforme.it - Università, il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell’ateneo romano incontrano le imprese

Contenuti che potrebbero interessarti

universit224 career day luissUniversità, il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell'ateneo romano incontrano le imprese - Un debutto che trasforma il Milano Luiss Hub in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro ... adnkronos.com scrive

universit224 career day luissA Milano primo Career Day Luiss, aziende incontrano studenti - Il Career Day Luiss, una giornata interamente dedicata all'incontro tra talenti e aziende, fa tappa oggi per la prima volta a Milano. Si legge su ansa.it

universit224 career day luissCareer Day Luiss a Milano, un ponte tra le aziende e gli studenti magistrali e neolaureati - Mercoledì 29 ottobre 2025 a Milano l’evento organizzato al Luiss Hub for Makers and Students in via Massimo D’Azeglio 3: oltre 100 giovani pronti a incontrare i recruiter di 28 aziende ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Career Day Luiss