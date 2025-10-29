Università il Career Day Luiss sbarca a Milano | i talenti dell’ateneo romano incontrano le imprese
(Adnkronos) – Il ‘Career Day Luiss’ fa tappa oggi per la prima volta a Milano, portando nel cuore della capitale economica del Paese una giornata interamente dedicata all’incontro tra talenti e aziende. Un debutto che trasforma il Milano Luiss Hub, spazio che prevede anche il coinvolgimento del Comune di Milano, in un luogo di dialogo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Avviso Importante: Career Week Università di Siena Dal 27 al 29 ottobre, non perdere l'opportunità di partecipare alla Career Week dell’Università di Siena! Tre giornate dedicate al #recruiting e agli #incontri con il mondo del #lavoro, un'importante occasi Vai su Facebook
Università, il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell'ateneo romano incontrano le imprese - Un debutto che trasforma il Milano Luiss Hub in un luogo di dialogo tra università e mondo del lavoro ... adnkronos.com scrive
A Milano primo Career Day Luiss, aziende incontrano studenti - Il Career Day Luiss, una giornata interamente dedicata all'incontro tra talenti e aziende, fa tappa oggi per la prima volta a Milano. Si legge su ansa.it
Career Day Luiss a Milano, un ponte tra le aziende e gli studenti magistrali e neolaureati - Mercoledì 29 ottobre 2025 a Milano l’evento organizzato al Luiss Hub for Makers and Students in via Massimo D’Azeglio 3: oltre 100 giovani pronti a incontrare i recruiter di 28 aziende ... Riporta msn.com