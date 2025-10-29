Unige | due edifici dedicati ad Alessandro De Gloria e Matteo Pastorino prematuramente scomparsi

Il Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - Diten dell'Università di Genova ha dedicato due edifici del Polo Albaro, in via all'Opera Pia, alla memoria di Alessandro De Gloria e Matteo Pastorino, maestri dell’ingegneria dell’informazione a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it