Unige | due edifici dedicati ad Alessandro De Gloria e Matteo Pastorino prematuramente scomparsi
Il Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - Diten dell'Università di Genova ha dedicato due edifici del Polo Albaro, in via all'Opera Pia, alla memoria di Alessandro De Gloria e Matteo Pastorino, maestri dell’ingegneria dell’informazione a Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Beatrice Ena, studentessa UniGe di Design del Prodotto e della Comunicazione, è stata scelta per la pubblicazione sull’ADI Design Index 2025 con il progetto "La Dolce vita" Guarda il progetto: https://www.adi-design.org/2025_z00547 L’ADI Design Index Vai su Facebook
Unige: due edifici dedicati ad Alessandro De Gloria e Matteo Pastorino, prematuramente scomparsi - Maestri dell’ingegneria dell’informazione a Genova, scomparsi prematuramente nel 2023, la cerimonia di intitolazione nel polo di Albaro ... Come scrive genovatoday.it