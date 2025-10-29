UniCredit e CSV Napoli | quattro progetti donazioni e matching

Quattro storie di impegno civile prendono forma nell’area metropolitana di Napoli grazie a “Semi di Bene”, il percorso condiviso da UniCredit e Csv Napoli. Entra la fase operativa: progetti concreti, obiettivi misurabili, comunità coinvolte. Una spinta che unisce finanza e solidarietà per risultati che restano nel tempo. Un patto che diventa azione Con “Semi di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - UniCredit e CSV Napoli: quattro progetti, donazioni e matching

