UniCredit e CSV Napoli | oltre 50mila euro per prevenzione e progetti sociali

Puntomagazine.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro i progetti sociali finanziati nell’area metropolitana di Napoli tra salute, ambiente e partecipazione fisica. Con il  bando “Semi di Bene “,  UniCredit e Csv Napoli Ets   rafforzano il legame tra  finanza, solidarietà e sviluppo territoriale, investendo oltre 50mila euro in quattro progetti che incarnano l’anima più vitale del  Terzo Settore  partenopeo. L’iniziativa, che entra ora nella fase operativa, apre una nuova stagione di programmazione sociale e civica nell’area metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di  generare impatto, sostenibilità e reti di comunità durature. A ricevere il sostegno sono  quattro realtà  che raccontano, in modi diversi, il desiderio di  riscatto e innovazione civile  del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

