UniCredit e CSV Napoli | oltre 50mila euro per prevenzione e progetti sociali

Quattro i progetti sociali finanziati nell’area metropolitana di Napoli tra salute, ambiente e partecipazione fisica. Con il bando “Semi di Bene “, UniCredit e Csv Napoli Ets rafforzano il legame tra finanza, solidarietà e sviluppo territoriale, investendo oltre 50mila euro in quattro progetti che incarnano l’anima più vitale del Terzo Settore partenopeo. L’iniziativa, che entra ora nella fase operativa, apre una nuova stagione di programmazione sociale e civica nell’area metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di generare impatto, sostenibilità e reti di comunità durature. A ricevere il sostegno sono quattro realtà che raccontano, in modi diversi, il desiderio di riscatto e innovazione civile del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

