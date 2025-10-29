UnderGRAund II Inaugurazione mostra fotografica collettiva

Romatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WSP Photography, e? lieta di presentare “UnderGRAund II” la mostra fotografica collettiva che inaugurera? sabato 15 novembre alle ore 19 presso la nostra sede in Via Costanzo Cloro 58, Roma.La mostra fotografica “UnderGRAund II” è il risultato finale della edizione 2025 dell’omonimo laboratorio a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

