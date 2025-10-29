Un’attesa febbrile per sensei Tetsuo Hara e ’Ken il Guerriero’

Nel ricchissimo programma di autori orientali a Lucca Comics & Games, uno dei personaggi più attesi è sicuramente il sensei Tetsuo Hara, famoso per Ken il Guerriero e non solo. In realtà potremmo dire uno dei più attesi in assoluto. Per gli appassionati di questo grande autore c’è un programma da non perdere. Quattro giorni di presenza al festival, 3 incontri nei luoghi più prestigiosi della manifestazione, oltre 300 firme, 2 COAMIX Shop e una mostra unica al mondo. Questi i numeri straordinari che segnano l’attesissima prima volta a un evento in Italia di Tetsuo Hara, ospite di Lucca Comics & Games grazie alla collaborazione con Panini Comics, COAMIX Inc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

