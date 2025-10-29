Un’attesa febbrile per sensei Tetsuo Hara e ’Ken il Guerriero’
Nel ricchissimo programma di autori orientali a Lucca Comics & Games, uno dei personaggi più attesi è sicuramente il sensei Tetsuo Hara, famoso per Ken il Guerriero e non solo. In realtà potremmo dire uno dei più attesi in assoluto. Per gli appassionati di questo grande autore c’è un programma da non perdere. Quattro giorni di presenza al festival, 3 incontri nei luoghi più prestigiosi della manifestazione, oltre 300 firme, 2 COAMIX Shop e una mostra unica al mondo. Questi i numeri straordinari che segnano l’attesissima prima volta a un evento in Italia di Tetsuo Hara, ospite di Lucca Comics & Games grazie alla collaborazione con Panini Comics, COAMIX Inc. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'attesa era febbrile, ma il verdetto è arrivato: il nuovo film di Chainsaw Man non solo ha conquistato il pubblico, ma ha anche scalzato Demon Slayer dal piedistallo di MyAnimeList. Vai su Facebook
Febbrile attesa a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi. L'inviata Silvia Brasca fa il punto sui tempi e i modi - X Vai su X
Un’attesa febbrile per sensei Tetsuo Hara e ’Ken il Guerriero’ - Nel ricchissimo programma di autori orientali a Lucca Comics & Games, uno dei personaggi più attesi è sicuramente il ... msn.com scrive
Il Sensei Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games - 4 giorni di presenza al festival, 3 incontri nei luoghi più prestigiosi della manifestazione, oltre 300 firme, 2 COAMIX Shop e più di 100 tavole originali ... Da adnkronos.com