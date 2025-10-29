Unaitalia nel 2024 carni bianche superano 22 kg pro capite in Italia +3,7%
(Adnkronos) – Cresce l’avicoltura italiana nel 2024 e anche nei primi sei mesi del 2025. La filiera delle carni bianche registra una crescita della produzione pari al +3,6% in volume e i consumi interni aumentano del +3,7%, raggiungendo i 22,05 kg pro capite, il valore più alto dell’ultimo decennio. Nel primo semestre 2025 la tendenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
