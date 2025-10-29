Scintille e tensioni al Palazzo di Vetro durante la presentazione del rapporto della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che ha denunciato un “ sistema internazionale di complicità nel genocidio di Gaza ”. La giurista italiana, collegata in video da Città del Capo a causa delle sanzioni statunitensi che le impediscono di viaggiare a New York, è stata attaccata da Israele, dagli Stati Uniti e dall’ Italia, in un confronto diretto che ha assunto toni politici e diplomatici. Il Rappresentante Permanente d’Italia, Maurizio Massari, ha dichiarato che il rapporto è “ del tutto privo di credibilità e imparzialità ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una strega”. Insulti shock a Francesca Albanese, la frase poi la rissa: si scatena di tutto